Наставник каталонців хотів бачити 24-річного француза у Барсі з наступного сезону, але трансферу не буде, стверджує AS.

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Хаві вважав Тео найкращим варіантом для конкуренції з Жорді Альбою на лівому фланзі оборони. Ернандес був пріоритетом, а Хосе Гайя (Валенсія), Алекс Грімальдо (Бенфіка) й Ніколас Тальяфіко (Аякс) залишились у його тіні.

Фінансові вимоги поставили хрест на надіях "блаугранас" підписати захисника "россонері". По-перше, Мілан не хотів його відпускати, тому повісив цінник у мінімум 50 мільйонів євро. По-друге, сам футболіст прагнув отримувати в Іспанії 10 млн зарплатні до сплати податків.

Раніше Барсі не вдалось здійснити трансфер Альваро Морати на прохання Хаві під час останнього вікна, хоч сторони були близькими. Очікується, що іспанець сам проситиметься в Каталонію влітку.

До слова, контракт Тео Ернандеса з Міланом розрахований до 2024-го, але сторони майже узгодили продовження ще на два роки. Цього сезону вихованець Атлетіко, який пограв і за Реал, провів у футболці "россонері" 27 поєдинків (4 голи й 8 асистів).

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