Тренерский штаб испанской Барселоны, очевидно, всерьез рассчитывает на защитника Эмерсона. Летом он перебрался на Камп Ноу из Бетиса.

"Блаугранас" не захотели отпустить бразильца в АПЛ, утверждает ESPN.

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Тоттенхэм предложил Барсе в обмен на Эмерсона 20 млн евро плюс Серж Орье. Каталонцы готовы попрощаться с воспитанником Понте-Преты только за более солидные отступные. "Шпоры" якобы готовят новое предложение для Барселоны и хотят осуществить новую попытку подписать бразильца до вторника.

К слову, новый сезон в составе Тоттенхэма на позиции правого защитника начали Яфет Танганга и Мэтт Доэрти.

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