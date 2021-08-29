Барселона не отдала латераля Тоттенхэму за 20 миллионов
Тренерский штаб испанской Барселоны, очевидно, всерьез рассчитывает на защитника Эмерсона. Летом он перебрался на Камп Ноу из Бетиса.
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Тоттенхэм предложил Барсе в обмен на Эмерсона 20 млн евро плюс Серж Орье. Каталонцы готовы попрощаться с воспитанником Понте-Преты только за более солидные отступные. "Шпоры" якобы готовят новое предложение для Барселоны и хотят осуществить новую попытку подписать бразильца до вторника.
К слову, новый сезон в составе Тоттенхэма на позиции правого защитника начали Яфет Танганга и Мэтт Доэрти.
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