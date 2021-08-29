25-летний форвард перебрался в стан "волков", сообщает официальный сайт клуба.

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Хи Чхан арендован Вулвз до конца сезона с опцией выкупа. На Молинью он будет выступать под 26-м номером. Воспитанник корейского Похана не смог проявить себя в составе РБ Лейпциг. Хи Чхан был призван заменить Тимо Вернера. Однако, за год в Саксонии нападающий забил только 3 мяча во всех турнирах (29 матчей).

К слову, Вулверхэмптон официально представил Хван Хи Чхана на домашней арене перед поединком 3-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

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