Вулверхэмптон подписал "корейского Вернера" – он провалился в Бундеслиге
Нападающий Хван Хи Чхан сменил немецкий РБ Лейпциг на английский Вулверхэмптон.
25-летний форвард перебрался в стан "волков", сообщает официальный сайт клуба.
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Хи Чхан арендован Вулвз до конца сезона с опцией выкупа. На Молинью он будет выступать под 26-м номером. Воспитанник корейского Похана не смог проявить себя в составе РБ Лейпциг. Хи Чхан был призван заменить Тимо Вернера. Однако, за год в Саксонии нападающий забил только 3 мяча во всех турнирах (29 матчей).
К слову, Вулверхэмптон официально представил Хван Хи Чхана на домашней арене перед поединком 3-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.
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