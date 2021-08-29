Тренерський штаб іспанської Барселони, вочевидь, всерйоз розраховує на оборонця Емерсона. Влітку він перебрався на Камп Ноу з Бетіса.

"Блаугранас" не захотіли відпустити бразильця в АПЛ, стверджує ESPN.

Вулверхемптон підписав "корейського Вернера" – він провалився у Бундеслізі

Тоттенхем запропонував Барсі в обмін на Емерсона 20 млн євро плюс Сержа Ор'є. Каталонці готові попрощатися з вихованцем Понте-Прети тільки за солідніші відступні. "Шпори" нібито готують нову пропозицію для Барселони та хочуть здійснити нову спробу підписати бразильця до вівторка.

До слова, новий сезон у складі Тоттенхема на позиції правого оборонця розпочали Яфет Танганга і Мет Догерті.

Ліверпуль і Челсі розписали бойову нічию: Тухель вистояв, а рефері, який вивів Шахтар до ЛЧ, потрапив у скандал