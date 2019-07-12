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Барселона не доплатила внушительную сумму за Гризманна – официальное заявление Атлетико

17:44 122 Читати українською
Барселона не доплатила внушительную сумму за Гризманна – официальное заявление Атлетико
Антуан Гризманн / Фото AFP

Мадридский Атлетико отреагировал на объявление о переходе французского нападающего Антуана Гризманна в Барселону.

"Атлетико считает, что уплаченная сумма недостаточна для выполнения положения об аннулировании контракта, поскольку очевидно, что соглашение игрока и футбольного клуба Барселона было закрыто до того, как положение об уменьшении суммы отступных с 200 до 120 миллионов евро вступило в силу.

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Об этом свидетельствует заявление, которое игрок сделал 14 мая, объявив о своем уходе из клуба. Атлетико считает, что прекращение действия контракта состоялось до конца прошлого сезона из-за событий, действий и заявлений, совершенных игроком", – говорится в сообщении пресс-службы Атлетико.

Напомним, накануне агент француза выплатил за игрока 120 млн евро отступных (до 30 июня клаусула Гризманна составляла 200 млн), после чего было объявлено о переходе форварда в Барселону.

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