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Барселона хочет представить Гризманна без зрителей – каталонцы опасаются неприятных последствий

14:52 144 Читати українською
Барселона хочет представить Гризманна без зрителей – каталонцы опасаются неприятных последствий
Антуан Гризманн / Getty Images

Француз вскоре должен официально стать игроком каталонского гранда.

Презентация Гризманна может произойти без зрителей, информирует AS.

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Формальной причиной такого решения является смена газона на Камп Ноу, однако у издания есть своя версия. Барселона опасается недовольства своих болельщиков, которые воспринимают трансфер звезды Атлетико без особого энтузиазма. Чтобы избежать неприятного сценария, Гризманна в столице Каталонии могут представить без пафосных церемоний.

Напомним, игрок сборной Франции объявил об уходе из Атлетико еще в мае.

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