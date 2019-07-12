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Гризманн официально перешел в Барселону

16:22 64 Читати українською
Гризманн официально перешел в Барселону
Антуан Гризманн / Фото AS

Барселона подтвердила трансфер лидера мадридского Атлетико Антуана Гризманна.

Чемпион мира перебрался на Камп Ноу, сообщает официальный сайт Барселоны.

Новость дополняется.

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