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Барселона не доплатила вражаючу суму за Грізманна – офіційна заява Атлетіко

17:44 916 Читать на русском
Барселона не доплатила вражаючу суму за Грізманна – офіційна заява Атлетіко
Антуан Гризманн / Фото AFP

Мадридський Атлетіко відреагував на оголошення про перехід французького нападника Антуана Грізманна в Барселону.

"Атлетіко вважає, що сплачена сума недостатня для виконання положення про анулювання контракту, оскільки очевидно, що угода гравця і футбольного клубу Барселона була закрита до того, як положення про зменшення суми відступних з 200 до 120 мільйонів євро набрало чинності.

Грізманн офіційно перейшов у Барселону

Про це свідчить повідомлення, яке гравець зробив 14 травня, оголосивши про свій відхід з клубу. Атлетіко вважає, що припинення дії контракту відбулося до кінця минулого сезону через події, дії та заяви, здійснені гравцем", – йдеться у повідомленні прес-служби Атлетіко.

Нагадаємо, напередодні агент француза виплатив за гравця 120 млн євро відступних (до 30 червня клаусула Грізманна становила 200 млн), після чого було оголошено про перехід форварда в Барселону.

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blog_ava
Грізманн офіційно перейшов у Барселону
16:17
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