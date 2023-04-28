"По состоянию на сегодняшний день я считаю, что переход Месси это сложно. Еще есть время, но нужно уменьшить фонд заработной платы, чтобы была возможность зарегистрировать его. А еще есть другая проблема. Мы знаем, что это зарплата Месси.

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Барселона не похожа на ПСЖ, у которого есть нефть и деньги, чтобы иметь раздутую зарплатную ведомость. Каталонцы должны сбалансировать свои счета, чтобы осуществлять трансферы. Это как метро: вы должны выпустить людей, чтобы другие могли зайти", – цитирует функционера RMC Sport.

Напомним, что аргентинская звезда может вернуться в Барселону. Контракт Месси с ПСЖ истекает летом текущего года. Между клубом и игроком переговоры зашли в тупик. Скорее всего, нападающий покинет столицу Франции.

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