"Барселона не ПСЖ, у якого є нафта і гроші": Тебас оцінив ймовірність повернення Мессі в Ла Лігу
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вважає, що Барселоні буде складно повернути Лео Мессі.
"Станом на сьогодні я вважаю, що перехід Мессі – це складно. Ще є час, але потрібно зменшити фонд заробітної плати, щоб була можливість зареєструвати його. А ще є інша проблема. Ми знаємо, що це зарплата Мессі.
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Барселона не схожа на ПСЖ, у якого є нафта і гроші, щоб мати роздуту зарплатну відомість. Каталонці мають збалансувати свої рахунки, щоб мати змогу здійснювати трансфери. Це як метро: ви повинні випустити людей, щоб інші могли зайти", – цитує функціонера RMC Sport.
Нагадаємо, що аргентинська зірка може повернутися до Барселони. Контракт Мессі з ПСЖ закінчується влітку поточного року. Між клубом та гравцем перемовини зайшли у глухий кут. Скоріше за все, нападник покине столицю Франції.
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