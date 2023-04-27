Серхио Бускетс принял решение остаться в Барселоне после ужина с Лионелем Месси.

Бускетс решил продлить контракт с Барселоной, информирует AS. Полузащитник сообщил своим партнёрам по команде, что намерен принять предложение клуба – контракт на 1 год с опцией продления еще на 1 год. Новое соглашение предполагает существенное снижение зарплаты.

Барселона просит Бускетса снизить свою зарплату в 3 раза – повлиять на решение может только Месси

Сообщается, что Серхио окончательно определился с непростым решением после ужина с Лионелем Месси и Жорди Альбой. На планы капитана Барселоны повлияло возможное возвращение аргентинца в каталонскую команду.

Согласно источнику, наставник Басрселоны Хави строил планы на следующий сезон исходя из предположения, что Бускетс останется в команде.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого