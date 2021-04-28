Хави Будо получил должность спортивного директора Барселоны, сообщает RAC 1.

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Новоиспеченный функционер "благранас" большую часть своей карьеры проработал тренером ведущих испанских теннисисток. В Барсе Будо будет отвечать за развитие академии, а также за женскую футбольную команду.

Также Будо помогал Жоану Лапорте во время выборов на пост президента Барселоны.

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