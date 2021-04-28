Барселона назначила спортивным директором бывшего тренера по теннису
21:23 - Читати українською
Руководство Барселоны пополнился известным испанским тренером.
Хави Будо получил должность спортивного директора Барселоны, сообщает RAC 1.
Куман не намерен покидать Барселону летом – тренер заручился поддержкой президента
Новоиспеченный функционер "благранас" большую часть своей карьеры проработал тренером ведущих испанских теннисисток. В Барсе Будо будет отвечать за развитие академии, а также за женскую футбольную команду.
Также Будо помогал Жоану Лапорте во время выборов на пост президента Барселоны.
Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter