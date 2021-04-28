Барселона призначила спортивним директором колишнього тренера по тенісу
21:20 - Читать на русском
Керівний склад Барселони поповнився відомим іспанським тренером.
Хаві Будо отримав посаду спортивного директора Барселони, повідомляє RAC 1.
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Новоспечений функціонер "благранас" велику частину своєї кар'єри пропрацював тренером провідних іспанських тенісисток. У Барсі Будо відповідатиме за розвиток академії, а також за жіночу футбольну команду.
Також Будо допомагав Жоану Лапорті під час виборів на посаду президента Барселони.
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