Хаві Будо отримав посаду спортивного директора Барселони, повідомляє RAC 1.

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Новоспечений функціонер "благранас" велику частину своєї кар'єри пропрацював тренером провідних іспанських тенісисток. У Барсі Будо відповідатиме за розвиток академії, а також за жіночу футбольну команду.

Також Будо допомагав Жоану Лапорті під час виборів на посаду президента Барселони.

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