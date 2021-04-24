"Президент Жоан Лапорта с первого дня выразил мне свою поддержку и доверие. Пока не случится обратное, я буду говорить все то же самое.

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Поэтому, в принципе, я вижу себя тренером Барсы в следующем сезоне. У меня есть контракт. Если что-то изменится, нужно будет поговорить", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, специалист присоединился к Барсе летом, покинув сборную Нидерландов. После 31 тура Ла Лиги каталонцы на 5 очков отстают от лидера гонки Атлетико.

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