Барселона нашла альтернативу Суаресу среди собственных воспитанников

В лагере каталонского клуба намерены вновь сделать ставку на молодежь.

Форвард Барселоны Б Абель Руис рассматривается каталонским клубом достойной альтернативой 32-летнему Луису Суаресу, сообщает Mundo Deportivo.

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Молодой нападающий также защищает цвета сборной Испании U-19, в составе которой недавно стал чемпионом Европы.

"Я возвращаюсь в Барсу Б и хочу начать новый сезон. Единственное, о чем я думаю, это усердно тренироваться с Барселоной Б.

Я принадлежу каталонскому клубу и именно они решают, в какой команде мне быть в следующем сезоне. Все, что я хочу – это играть на самом высоком уровне, я готов. В любом случае я буду отдаваться на 100%", – цитирует Руиса RAC1.

В прошлом сезоне Сегунды Б Абель провел 21 поединок, в которых отметился тремя голами.

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