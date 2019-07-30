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Барселона знайшла альтернативу Суаресу серед власних вихованців

10:48 739 Читать на русском
Барселона знайшла альтернативу Суаресу серед власних вихованців
Абель Руїс / Фото ФК Барселона

В таборі каталонського клубу мають намір знову зробити ставку на молодь.

Форвард Барселони Б Абель Руїс розглядається каталонським клубом достойною альтернативою 32-річному Луїсу Суаресу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Молодий нападник також захищає кольори збірної Іспанії U-19, у складі якої нещодавно став чемпіоном Європи.

"Я повертаюсь в Барсу Б і хочу розпочати новий сезон. Єдине, про що я думаю, це старанно тренуватися з Барселоною Б.

Я належу каталонському клубу і саме вони вирішують, в якій команді мені бути в наступному сезоні. Все, що я хочу – це грати на найвищому рівні, я готовий. В будь-якому випадку я віддаватимусь на 100%", – цитує Руїса RAC1.

В минулому сезоні Сегунди Б Абель провів 21 поєдинок, в яких відзначився трьома голами.

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Барселона Барселона Іспанія Барселона Б Абель Руїс Абель Руїс Луїс Суарес Луїс Суарес
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