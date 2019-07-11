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Барселона подписала молодого форварда Вест Бромвича за смешную сумму

17:47 30 Читати українською
Барселона подписала молодого форварда Вест Бромвича за смешную сумму
Луи Барри / Фото ФК Барселона

Каталонский клуб продолжает скупать молодых талантов в Европе.

Нападающий Луи Барри подписал контракт с Барселоной, сообщает официальный сайт клуба.

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16-летний англичанин будет выступать за юниорскую команду каталонцев Хувениль А. Вест Бромвич получил за своего воспитанника всего 260 тысяч евро.

Контракт "блаугранас" с молодым талантом рассчитан на 3 года.

Стоит отметить, Барри выступает за юниорскую сборную Англии U-16. За 9 матчей в футболке "трех львов" Луи отличился 7-ю голами.

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Испания Трансферы Трансферы Барселоны Луи Барри Луи Барри Вест Бромвич Вест Бромвич Барселона Барселона
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