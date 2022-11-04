"Сине-гранатовые" были готовы к уходу из команды Жерара Пике и уже подыскали замену своему ветерану.

Накануне 35-летний Жерар Пике ошеломил заявлением о завершении карьеры. Защитник решил не ждать окончания сезона и повесит бутсы на гвоздь уже в ближайшие дни.

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Тренерский штаб и капитаны Барселоны еще несколько дней назад знали о намерениях Пике, поэтому заявление не стало для них большой неожиданностью. "Блаугранас" уже нашли игрока, который заменит Жерара. Им стал 31-летний Иньиго Мартинес из Атлетика Бильбао, сообщает Mundo Deportivo.

Летом он станет свободным агентом и еще раньше имел устную договоренность о переходе в Барселону. Каталонцы готовы подписать Мартинеса уже зимой, если у него не возникнет проблем со здоровьем, а баски отпустят игрока за небольшие деньги.

Заметим, Иньиго Мартинес достаточно часто вызывается в национальную сборную Испании, но на поле выходит не так часто. В активе 31-летнего центрбека 19 матчей и 1 гол.

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