"Синьо-гранатові" були готовими до відходу з команди Жерара Піке і вже підшукали заміну своєму ветерану.

Напередодні 35-річний Жерар Піке приголомшив заявою про завершення кар'єри. Захисник вирішив не чекати кінця сезону і повісить бутси на цвях вже найближчими днями.

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Тренерський штаб і капітани Барселони ще кілька днів тому знали про наміри Піке, тому заява не стала для них великою несподіванкою. "Блаугранас" вже знайшли гравця, який замінить Жерара. Ним став 31-річний Іньїго Мартінес з Атлетіка Більбао, повідомляє Mundo Deportivo.

Влітку він стане вільним агентом і ще раніше мав усну домовленість про перехід в Барселону. Каталонці готові підписати Мартінеса вже взимку, якщо у нього не виникне проблем зі здоров'ям, а баски відпустять гравця за невеликі гроші.

Зауважимо, Іньїго Мартінес доволі регулярно викликається до національної збірної Іспанії, але на поле виходить не так часто. В активі 31-річного центрбека 19 матчів і 1 гол.

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