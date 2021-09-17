Куман имеет только три матча (Гранада, Кадис и Леванте), чтобы доказать собственную профпригодность. Если Барса споткнется хотя бы в одном, 58-летний голландец, скорее всего, потеряет должность. Президент каталонцев Жоан Лапорта уже сделал предложение Жорди Кройфу, информирует известный испанский инсайдер Тони Хуанмарти.

Куман провел встречу с Лапортой после разгромного поражения Барселоны от Баварии

Сын легендарного Йохана Кройфа вернулся на Камп Ноу прошлым летом. Он работает вместе Матеу Алемани и Рамоном Планесом над комплектацию команды. Однако браться за кризисный коллектив отказывается. Жорди, который в свое время поиграл в донецком Металлурге (2006-2008), считает, что смена тренера – не панацея в нынешней ситуации.

Отметим, что позиции Кумана сильно пошатнулись после погрома от Баварии. Руководству Барселоны не понравилась безвольная осанка "кулес", мол, уступить можно любому, но не с такой игрой. Несмотря на огромное давление отдельных директоров Лапорты, президент придерживается "ультиматума трех матчей".

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