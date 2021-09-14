Барселона – Бавария – видео гола
22:45 - Читати українською
Барселона встречается с Баварией в 1-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео главных моментов матча Барселона – Бавария на Футбол 24.
71' live
Томас Мюллер 34’
34’ Томас Мюллер
Гости доминировали с начала поединка и на 34-ой минуте добились своего. Мюллер решился на удар из-за пределов штрафной, а рикошет от Гарсии не оставил шансов тер Штегену – 1:0 в пользу Баварии.
Барселона – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча между соперниками Динамо
Напомним, в параллельном матче группы Е Динамо принимает Бенфику.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter