Гости доминировали с начала поединка и на 34-ой минуте добились своего. Мюллер решился на удар из-за пределов штрафной, а рикошет от Гарсии не оставил шансов тер Штегену – 1:0 в пользу Баварии.

Барселона – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча между соперниками Динамо

Напомним, в параллельном матче группы Е Динамо принимает Бенфику.