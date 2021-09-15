Погром от Баварии стал причиной встречи наставника каталонцев Рональда Кумана с руководством Барселоны.

Почти сразу после завершения игры Куман пообщался с президентом Барселоны Жоан Лапорта и другими боссами клуба.

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Как сообщает El Chiringuito TV, встреча получилась весьма напряженной, однако детали не разглашаются. Отметим, что между Лапортой и Куманом в последнее время стали возникать конфликты.

Напомним, что Бавария разбила Барселону (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы оказались на четвертом месте в группе E, в которую также попали Динамо и Бенфика.

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