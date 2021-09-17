Куман має лише три матчі (Гранада, Кадіс і Леванте), аби довести власну профпридатність. Якщо Барса спіткнеться бодай у одному, 58-річний нідерландець, швидше за все, втратить посаду. Президент каталонців Жоан Лапорта вже зробив пропозицію Жорді Кройфу, інформує відомий іспанський інсайдер Тоні Хуанмарті.

Куман провів зустріч з Лапортою після розгромної поразки Барселони від Баварії

Син легендарного Йохана Кройфа повернувся на Камп Ноу минулого літа. Він працює разом Матеу Алемані та Рамоном Планесом над комплектацію команди. Однак братися за кризовий колектив відмовляється. Жорді, який свого часу пограв у донецькому Металурзі (2006-2008), вважає, що зміна тренера – не панацея у нинішній ситуації.

Зазначимо, що позиції Кумана сильно похитнулися після погрому від Баварії. Керівництву Барселони не сподобалася безвольна постава "кулес", мовляв, поступитися можна будь-кому, але ж не з такою грою. Попри шалений тиск окремих директорів Лапорти щодо негайної відставки тренера, президент дотримується "ультиматуму трьох матчів".

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