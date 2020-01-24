Барселона нашла нового звездного кандидата на замену Суареса

Форвард Челси и сборной Франции Оливье Жиру стал еще одним претендентом на усиление позиции центрального нападающего в Барселоне.

Оливье Жиру попал в сферу интересов Барселоны, информирует Sport.es.

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Отмечается, что каталонцы стремятся найти игрока, которого можно взять в аренду без права выкупа, и француз является подходящим вариантом. Другим преимуществом Оливье может стать его опыт как на клубном, так и международном уровнях.

К слову, Жиру провел лишь 7 матчей в текущем сезоне за Челси, отметившись 1 голом. Другими претендентами на игрока являются Астон Вилла и Интер.

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