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Барселона озвучила интересное условие, при котором подпишет Родриго

22:07 93 Читати українською
Барселона озвучила интересное условие, при котором подпишет Родриго
Родриго Морено / Marca

Форвард Валенсии Родриго Морено может присоединиться к Барселоне с довольно необычным условием.

Барселона не готова добавлять опцию обязательного выкупа в контракт Родриго Морено, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что каталонцы готовы заплатить штраф за невыкуп нападающего, что устроит обе стороны, ведь Барселона получит замену для Луиса Суареса, а Валенсия – солидную компенсацию. Ранее сообщалось, что левантийцы хотели добавить опцию выкупа Родриго за 60 млн евро.

К слову, Родриго провел 22 поединка в составе "летучих мышей" в текущем сезоне, отметившись 4 голами и 10 ассистами.

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