Барселона зібрала екстрене засідання після дебюту Сетьєна: партнер Маліновського та кривдник України як шокуюча ставка

Кіке Сетьєн вистраждав дебютну перемогу біля керма каталонського гранда. Йому не вистачає одного "гвинтика" в механізмі, щоб команда заграла на повну силу.

Не встиг завершитись прем'єрний поєдинок нового тренера, як керівництво Барселони зібрало екстрене засідання. Кіке та його помічників запросили на Камп Ноу, щоб вирішити найскладніше кадрове питання цієї зими – пошук заміни Луїсу Суаресу. Травма уругвайця стала серйозним ударом для "блаугранас" у самісінький розпал сезону. Його тривала відсутність (4 місяці за попередніми прогнозами) ризикує перекреслити усі тріумфальні плани, незалежно від того, хто малює схеми на тактичній дошці. Без "чарруа" Барса є менш небезпечною командою. Він забив третину усіх м’ячів каталонського клубу після свого трансферу влітку 2014-го і взяв участь у половині результативних атак у поточній кампанії (14 м’ячів, 11 асистів).

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Бартомеу хоче почути думку Сетьєна, який попросив декілька днів, щоб проаналізувати усі можливі варіанти. Якщо раніше фахівець з Кантабрії схилявся до залучення вже наявних кадрів, то складна перемога над Гранадою, схоже, змусила його кардинально змінити позицію. "Кулес" виходять на ринок. "Ні Грізманн, ні Мессі не хочуть виконувати роль дев’ятки", запевняє один з великих зрадників Каталонії Бернд Шустер. Одна справа – хотіти, інша – якісно виконувати. Француз епізодично з’являвся на цій позиції ще у Сан-Себастьяні, та й то лише за нагальної потреби. Натомість Лео пробували на позиції "фальшивого №9" в епоху Гвардіоли. Він не може створювати-завершувати самотужки до кінця сезону. Термін "мессізалежність" набуває нового значення – більш загрозливого. Команда, яка ставить перед собою завдання виграти все, не може розраховувати на одного футболіста в атаці. Утопія.

Сирість молодих кантеранос Ансу та Переса змушують Бартомеу переглядати вже затверджений трансферний бюджет, знову заганяти себе в мінус, або ж звертатись до кредиторів, чого клуб намагається всіляко уникати перед виборами президента-2021. Нинішній очільник хотів би залишити після себе позитивне сальдо у так званому "бухгалтерському обліку". По-друге, він не бачить на зимовому ринку прийнятних варіантів за співвідношенням "ціна-якість". Лаутаро Мартінес залишається пріоритетом, але за нього довелось би вивалити сьогодні захмарні 150 млн євро, влітку – 110. Повторювати фіаско з досвідченим ветераном а-ля Кевін-Прінс Боатенг також не хочеться. Ця угода стала клеймом для нинішньої хунти, яка досі не може позбутись кепкувань з боку ворогів і критики власних "сосьйос".

Ще одна проблема – паспорт потенційного новачка. Барса незабаром вичерпає ліміт гравців без документів ЄС. Компанію Відалю та Артуру складе молодий уругвайський центрбек Рональд Араухо. Він замінить француза Тодібо, який поїхав у Гельзенкірхен. Оскільки каталонці роблять велику ставку якраз на 20-річного "чарруа" та не збираються підписувати нового захисника, фактор громадянства неабияк обмежує роботу скаутів. Словом, "кулес" варто викреслювати зі свого шорт-листа умовного Габігола. Такого футболіста можна було б отримати 30-40 млн євро, але тепер – зась… хіба що Бартомеу наважиться продати "Короля Артуро", який вчора блискуче асистував Мессі. Біда в тому, що Кіке на нього розраховує. Чилієць є гарантією високого пресингу – невід’ємної складової в ігровій філософії 61-річного фахівця.

Зважаючи на велику кількість підводних каменів, дует Абідаль-Планес може запропонувати Сетьєну два обмежені профілі – нападника трохи нижчого рівня з іменем у Європі, або ж ще одного ветерана, який стане не більше, ніж тимчасовим рішенням. Керівництво боїться наступати на ті самі граблі, тож трансфер чергового "Боатенга" практично не має шансів на життя. А ось до списку першої категорії, презентованого тренерському штабу, потрапило чимало цікавих імен, пише Mundo Deportivo.

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Так звану італійську групу відкриває лідер Торіно Андреа Белотті з пристойним бомбардирським доробком станом на січень – 15 м'ячів у всіх турнірах. Його вартість трохи кусається (близько 50 млн євро), але Барса начебто готова ризикнути. Великим плюсом 26-річного італійця є стабільність та відносно молодий вік. Інші апеннінські цілі – форвард Мілана Кшиштоф Пйонтек і партнер нашого Руслана Маліновського Дуван Сапата. Клумбієць пропустив майже два місяці через травму, однак після повернення наколотив 7 м'ячів у 10-ти поєдинках за Аталанту. Ціна питання – 40 млн євро. Поляк, вистріливши у минулому сезоні, сильно здав ( 4 голи у Серії А), а прихід Ібрагімовіча фактично зачинило йому двері до основи. "Блаугранас" звернули на нього увагу, насамперед, через хороший потенціал і прийнятний цінник (25-30 млн євро).

Абідаль особисто відвідує матчі Ліги 1, щонайменше раз в місяць. Він прекрасно знає тутешній ринок і, за чутками, не втрачає з поля зору 21-річного нігерійця Віктора Осімхена, який став справжнім головним болем захисників збірної України в осінньому "товарняку". Нагадаємо, що супершвидкий форвард забивав у Дніпрі з пенальті та змарнував ще декілька хороших моментів. Минулого літа Лілль викупив його за 13 млн євро, і за якихось півроку він став одним з відкриттів чемпіонату Франції, "стріляючи" на рівні Неймара або Мбаппе – 10 м'ячів, 4 результативні передачі. Втім, з "мастифами" буде складно домовитись. Вони навряд чи захочуть відпускати свій основний актив вже через 5 місяців у розпал боротьби за Лігу чемпіонів.

Як не дивно, найбільш "ласий" варіант перебуває під носом у каталонських скаутів. Йдеться про зірку Валенсії Родріго Морено, який в серпні ледь не опинився на Ванда Метрополітано. Його стосунки з босами ''кажанів'' – далекі від ідеалу, особливо, після зірваного переїзду в Мадрид. Нападник "Червоної Фурії" вже спакував валізи, завуальовано попрощався з фанатами "лос чес", але в останній момент Пітер Лім заблокував угоду. Відтоді 28-річний іспанець так і не знайшов спільної мови з керівництвом.

Він наполягає на трансфері, а Барса може стати ідеальним рішенням. Родріго чудово почувається в Іспанії, стабільно демонструє високий рівень, хоча й не так багато забиває, може класно комбінувати з тим же Мессі. Найголовніше – у нього присутнє ДНК Барси, найскладніше – непідйомна для каталонців клаусула у 120 млн євро. Навіть попри дружні стосунки між обома клубами Бартомеу не вдясться вибити суттєву знижку. Швидше за все, обирати доведеться з доступніших цілей. "Кулес" можуть здивувати.

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