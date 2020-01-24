Барселона знайшла нового зіркового кандидата на заміну Суареса

Форвард Челсі та збірної Франції Олів'є Жиру став ще одним претендентом на підсилення позиції центрального нападника в Барселоні.

Олів'є Жиру потрапив до сфери інтересів Барселони, інформує Sport.es.

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Зазначається, що каталонці прагнуть знайти гравця, якого можна взяти в оренду без права викупу і француз є підходящим варіантом. Іншою перевагою Олів'є може стати його досвід як на клубному, так і міжнародному рівнях.

До слова, Жиру провів лише 7 поєдинків у поточному сезоні за Челсі, відзначившись 1 голом. Іншими претендентами на гравця є Астон Вілла та Інтер.

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