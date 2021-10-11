Вратарь Гранады Луиш Машимиану может перебраться в каталонский гранд.

Барселона заинтересована в услугах португальского голкипера Луиша Машимиану, сообщает Mundo Deportivo.

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Скауты "блаугранас" следят за Луишем еще со времен его выступлений за лиссабонский Спортинг. Клаусула вратаря составляет 25 млн евро. В августе Гранада заплатила португальцам за Машимиану 4,5 евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Луиш провел 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей.

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