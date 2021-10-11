Воротар Гранади Луїш Машиміану може перебратись у каталонський гранд.

Барселона зацікавлена у послугах португальського голкіпера Луїша Машиміану, повідомляє Mundo Deportivo.

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Скаути "блаугранас" слідкують за Луїшем ще з часів його виступів за лісабонський Спортінг. Клаусула воротаря становить 25 млн євро. У серпні Гранада заплатила португальцям за Машиміану 4,5 млн євро.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Луїш провів 5 матчів, в яких пропустив 6 м'ячів.

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