Барселона має намір підписати голкіпера Гранади
18:15 - Читать на русском
Воротар Гранади Луїш Машиміану може перебратись у каталонський гранд.
Барселона зацікавлена у послугах португальського голкіпера Луїша Машиміану, повідомляє Mundo Deportivo.
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Скаути "блаугранас" слідкують за Луїшем ще з часів його виступів за лісабонський Спортінг. Клаусула воротаря становить 25 млн євро. У серпні Гранада заплатила португальцям за Машиміану 4,5 млн євро.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Луїш провів 5 матчів, в яких пропустив 6 м'ячів.
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