Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо попал на радары Ньюкасла, сообщает Sport.es.

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Боссы "сорок" заинтересованы в приглашении именитых футболистов с опытом выступлений в АПЛ. Подписание 29-летнего бразильца может состояться уже в зимнее трансферное окно, Барса также заинтересована в продаже своей звезды. Портал Transfermarkt оценивает Филиппе в 30 млн евро, а его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2023-го.

Напомним, Ньюкасл недавно обзавелся новыми богатыми владельцами из Саудовской Аравии.

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