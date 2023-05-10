Барселона хочет, чтобы Бруно Гимараес продолжал выступать за Ньюкасл, несмотря на предметный интерес со стороны Ливерпуля и ПСЖ.

Гимараес зарекомендовал себя как одно из главных открытий АПЛ. Его игра в центре поля Ньюкасла привлекла внимание европейских топ-клубов – таких как Ливерпуль, ПСЖ и Барселона.

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Как информирует AS, "красные" готовы предложить Ньюкаслу 100 миллионов евро за бразильского полузащитника, а ПСЖ даёт на 25 млн евро больше. Барселона не может соревноваться с такими толстосумами грядущим летом, и делает ставку на лето 2024 года. В Каталонии планируют собрать необходимую сумму на игрока, чтобы пригласить Бруно через год.

Ньюкасл не намерен отпускать своего лидера – клуб планирует сделать Гимараеса самым высокооплачиваемым игроком команды. Сам Бруно тоже не спешит покидать "сорок" – он хочет сыграть в Лиге чемпионов. Барселона как раз на это и рассчитывает.

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