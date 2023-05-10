Барселона хоче, щоб Бруно Гімараєс продовжував виступати за Ньюкасл, незважаючи на предметний інтерес з боку Ліверпуля і ПСЖ.

Гімараєс зарекомендував себе як одне з головних відкриттів АПЛ. Його гра в центрі поля Ньюкасла привернула увагу європейських топ-клубів – таких, як Ліверпуль, ПСЖ і Барселона.

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Як інформує AS, "червоні" готові запропонувати Ньюкаслу 100 мільйонів євро за бразильського півзахисника, а ПСЖ дає на 25 млн євро більше. Барселона не може змагатися з такими товстосумами наступного літа, і робить ставку на літо 2024 року. У Каталонії планують зібрати необхідну суму на гравця, щоб запросити Бруно через рік.

Ньюкасл не має наміру відпускати свого лідера – клуб планує зробити Гімараєса найбільш високооплачуваним гравцем команди. Сам Бруно теж не поспішає залишати "сорок" – він хоче зіграти в Лізі чемпіонів. Саме на це Барселона і розраховує.

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