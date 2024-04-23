Лондонцы летом планируют разгрузить свой состав и продать нескольких игроков. Одним из тех футболистов, которые могут покинуть Челси является Керни Чуквуемека.

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Как информирует Mundo Deportivo со ссылкой на TalkSport, Барселона, которая подыскивает бюджетный вариант для усиления полузащиты, обратила вновь внимание на 20-летнего англичанина. Керни Чуквуемека не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за значительного количества травм, поэтому удерживать его "синие" не будут. "Кулес" несколько лет назад следили за игроком, впрочем, он выбрал остаться в Англии.

Напомним, Керни Чуквуемека присоединился к Челси в 2022 году. В целом он сыграл за лондонцев в 27 матчах, в которых забил два гола и отдал один ассист. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 2028 года.

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