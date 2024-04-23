В Англии продолжают отмечать вклад игроков, выступавших в АПЛ. В Зал славы английской Премьер-лиги вошли еще два именитых футболиста – Джон Терри и Энди Коул. Об этом сообщил официальный сайт соревнования.

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Их выбрали из 15 бывших игроков после того, как голоса болельщиков были объединены с голосами членов комиссии по присуждению наград АПЛ. Энди Коул – четвертый в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги. Он забил 187 голов в 414 матчах. В составе Манчестер Юнайтед он добыл пять титулов чемпиона Англии.

Джон Терри вместе с Челси также выиграл пять титулов АПЛ, а также одерживал победу в Лиге чемпионов. Он является самым результативным защитником в истории лиги. Он оформил 41 голом в 492 матчах.

Напомним, ранее в зал славы АПЛ вошел Эшли Коул.

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