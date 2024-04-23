Лондонці влітку планують розвантажити свій склад й продати кількох гравців. Одним з тих футболістів, які можуть покинути Челсі є Керні Чуквуемека.

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Як інформує Mundo Deportivo з посиланням на TalkSport, Барселона, яка шукає бюджетний варіант для посилення півзахисту, звернула увагу на 20-річного англійця. Керні Чуквуемека не зміг повністю розкрити свій потенціал через значну кількість травм, тому втримувати його "сині" не будуть. "Кулес" кілька років тому стежили за гравцем, утім, він вибрав залишитися в Англії.

Нагадаємо, Керні Чуквуемека приєднався до Челсі у 2022 році. Загалом він відіграв за лондонців у 27 матчах, в яких забив два голи та віддав один асист. Чинна угода півзахисника з клубом розрахована до 2028 року.

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