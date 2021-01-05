Барса хочет усилиться хавбеком Лестера Сиднеем Таварешем, сообщает The Sun.

Куман не торопит Месси по решению о будущем аргентинца в Барселоне

Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до лета. Барселона уже договорилась с Лестером – если "лисы" не продлят сотрудничество с 19-летним талантом, то именно каталонцы будут приоритетным вариантом для Сиднея.

Тавареш выступает за молодежку Лестера, он является двоюродным братом легенды Манчестер Юнайтед Нани.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві