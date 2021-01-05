Барселона нацелилась на хавбека Лестера – между клубами уже есть договоренность
19:50 - Читати українською
Полузащитник Лестера Сидней Тавареш близок к переезду в Барселону.
Барса хочет усилиться хавбеком Лестера Сиднеем Таварешем, сообщает The Sun.
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Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до лета. Барселона уже договорилась с Лестером – если "лисы" не продлят сотрудничество с 19-летним талантом, то именно каталонцы будут приоритетным вариантом для Сиднея.
Тавареш выступает за молодежку Лестера, он является двоюродным братом легенды Манчестер Юнайтед Нани.
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