Каталонський гранд переживає один з найдраматичніших періодів у новітній історії клубу, але січневі вибори можуть повернути "блаугранас" на вершину.

На Камп Ноу розпочинається битва проектів. Звісно, вибори президента Барси 2021 навряд чи зрівняються з мерською інтригою у Львові, але тут також є два очевидних фаворити зі схожою стратегією: один влаштував грандіозну медійну кампанію, а інший – вже обіймав посаду, має хорошу підтримку серед містян, себто "сосіос", обіцяє стабільність і процвітання. Наразі офіційно зголосились 9 кандидатів. Барселона, яку попереднє керівництво загнало у боргову яму, отримає нового "презі" 26 січня. Саме від його рішень залежатиме майбутнє Лео Мессі. Останній начебто пообіцяв не форсувати власний трансфер і дочекатись офіційних результатів. Далі – про головних претендентів на каталонський престол.

Жоан Лапорта (58 років)

Юрист, член Колегії адвокатів Барселони, один із засновників юридичної компанії "Laporta & Arbós", професор кафедри права в каталонському університеті. Одружений з донькою бізнесмена Джона Ечеваррії, колишнього президента Nissan Ibérica, виховує трьох синів. Активно відстоює ідею незалежності Каталонії.

Мессі був обманутий попереднім керівництвом, він ненавидить, коли хтось інший перемагає в ЛЧ, – Лапорта

Такий собі Джон Сноу в історії нещасних "кулес" прагне повторити власний фокус з 2003-го, коли Барса захлиналась у схожих проблемах – занедбаний спортивний проект з обмеженими фінансовими можливостями. Величезний козир Лапорти – непересічна харизма. Він вміє переконувати, знає, куди потрібно натиснути. За його правління у клубі з'явилось чимало молодих і прогресивних людей, зокрема, Чікі Бегірістайн і Ферран Соріано, які нині успішно розвивають бренд Манчестер Сіті.

Близькі стосунки з впливовим Райолою – ще один козир у рукаві 58-річного юриста. Іспанська преса вже анонсує трансфер Холанда, яким опікується скандальний італієць, проте сам Лапорта зберігає інтригу: "Я не хочу дестабілізувати команду іменами можливих новачків". Ухх, буде гаряче!

Лапорта підписував Роналдінью, Деку, Ето'О, повірив у Райкарда. Разом з ними Барса завоювала два поспіль чемпіонські титули і перервала тривалу європейську засуху пам'ятною перемогою у паризькому фіналі ЛЧ проти Арсенала (2:1). Зрештою саме Лапорта якісно перезавантажив проект у 2008-му, запросивши Гвардіолу – творця унікального дрім-тім з Мессі, Хаві та Іньєстою. Так зване "покоління 87" в історії Ла Масії дало новий поштовх розвитку гри. Увесь світ намагався скопіювати барселонську тікі-таку.

12 титулів за 7 років, суттєве зростання числа "cосіос" (зі 106 до 173 тисяч), успішна фінансова політика, яка дозволила збільшити річний бюджет у два з половиною рази (до 445 млн євро), а також багаторічна дружба з Лео – усе це перетворює Лапорту в очевидного фаворита майбутніх виборів. Простіше кажучи, його конкурентам знадобиться допомога вищих сил.

Віктор Фонт (48 років)

Успішний бізнесмен. Генеральний директор Delta Partners Group, консалтингової компанії з резиденцією в Дубаї. Сфера діяльності – інвестиційним банкінг.

Фонт завжди називав себе жорстким опозиціонером до хунти Бартомеу, регулярно з'являвся на телебаченні, щоб висловити протест діям колишнього президента. "Давайте не дозволимо Барсі стати новим Міланом" – це традиційне гасло прихильників каталонського багатія, який більшість свого часу проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Хаві – тренер, Пуйоль – спортдир, Мессі – лідер проекту". Він уміло жонглює культовими постатями, що наразі утримуються від публічних коментарів. Ба більше, нещодавно Фонт продемонстрував своє справжнє обличчя, швиденько "перевзувшись" після чудової серії Кумана з 4-х перемог поспіль: "Ви все неправильно зрозуміли, Хаві буде генеральним менджером".

Фонт не користується популярністю серед "сосіос", йому банально не довіряють. Якщо Лапорта запрошує до своєї команди професіоналів Матеу Алемані, авторитетного в іспанських футбольних колах функціонера і головного архітектора успішної Валенсії з сезону 2018/19, то його основний конкурент підписує дядька Рафаеля Надаля, щоб створити привабливу картинку.

Жорді Фарре (45 років)

Інженер за освітою і бізнесмен. На виборах 2015-го очолював групу Som gent normal (Ми нормальні люди), посівши третє місце після Бартомеу і Лапорти. Той самий активний "сосіо", що організовував збір підписів за відставку першого.

Передвиборча кампанія Фарре тісно переплітається з іменем Лео Мессі. Скандальний кандидат обіцяє зробити аргентинцеві пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Найкращий бомбардир в історії Барси отримав би довічний контракт, але є нюанси. Мессі зможе завершити кар'єру там, де йому заманеться, а згодом повернутись у статусі клубного посла.

Фарре готовий залишити Рональда Кумана на посаді головного тренера. "Наша команда профінансує необхідні зимові трансфери" – амбіційну заяву було зроблено в інтерв'ю El Español. Насамперед, йдеться про повернення Еріка Гарсії з Манчестера і завершення переходу Мемфіса Депая.

Проблема з грошима? Фінансову стабільність клубу могла б підтримувати спонсорська угода з урядом Каталонії. Щоправда, багато хто побоюється, що клуб використають у політичних інтересах, адже Фарре – прихильник виходу зі складу Іспанії.

Тоні Фрейкса (52 роки)

Каталонський юрист. Член ради директорів за Лапорти, Росселя і Бартомеу. У 2015-му фінішував четвертим. Активний юзер соціальних мереж і затятий антимадрідіста.

Фрейкса вважається послідовником хунти Бартомеу, який намагався зменшити вплив роздягальні, попрощався з кількома токсичними елементами (Суарес або Відаль). Колишній прес-аташе каталонського гранда – один з небагатьох, хто йде на вибори з проектом "Іспанської Барси".

Він намагається уникати запитань про незалежність, усвідомлюючи шалену відповідальність перед величезною армією уболівальників "блаугранас" по всьому світу. Парадокс. З одного боку – Фрейкса прагне, аби клуб зберігав нейтралітет, з іншого – все частіше підтримує рух місцевих сепаратистів.

Категорична позиція щодо трансферу Неймара – помітно вирізняє його з-поміж інших кандидатів. Лапорта, Фонт або Фарре не зачиняють перед бразильцем двері, натомість Фрейкса називає речі своїми іменами: "Ней повівся, як зрадник. Шляху назад більше немає".

Агусті Бенедіту (56 років)

Бізнесмен і юрист. Вивчав право в Барселонському університеті, а потім подався у автомобільну промисловість. Спадкоємець сімейного бізнесу Grup d'Automoció Benedito. Двічі балотувався на посаду президента, може похвалитись значною підтримкою "cосіос".

З 2003 по 2009 роки Бенедіто працював у керівництві Лапорти, тодішнього очільника клубу. Зрештою після серйозних розбіжностей з президентом, подав у відставку. У 2010-му програв вибори Сандро Росселю, посівши друге місце з 14,06% голосів, ще через п'ять років – фінішував третім (7,16%).

Бенедіто не вважає, що Мессі варто втримувати будь-якою ціною, насамперед, через фінансову катастрофу на Камп Ноу. Але й проганяти аргентинця ніхто не збирається. Мовляв, нехай залишається на скромніших умовах. Мінімім популізму і максимум здорового глузду, погодьтесь. Зарплата Лео (100 чи навіть 60 млн євро з урахуванням тимчасових скорочень) зараз виглядає самогубством.

У випадку перемоги цього кандидата серйозно постраждають амбіції Хаві. "Він повинен пройти шлях Гвардіоли та Луїса Енріке, попрацювати з дублем і заслужити шанс на першу команду", – зазначає Бенедіто. Що ж, як мінімум одного голосу він не дорахується.

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