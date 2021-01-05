Барселона націлилась на хавбека Лестера – між клубами вже є домовленість
19:50 - Читать на русском
Півзахисник Лестера Сідней Тавареш близький до переїзду в Барселону.
Барса хоче підсилитись хавбеком Лестера Сіднеєм Таварешем, повідомляє The Sun.
Куман не квапить Мессі щодо рішення про майбутнє аргентинця в Барселоні
Чинний контракт португальця з клубом розрахований до літа. Барселона вже домовилась з Лестером – якщо "лиси" не продовжать співпрацю з 19-річним талантом, то саме каталонці будуть пріоритетним варіантом для Сіднея.
Тавареш виступає за молодіжку Лестера, він є двоюрідним братом легенди Манчестер Юнайтед Нані.
Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter