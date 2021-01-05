Барса хоче підсилитись хавбеком Лестера Сіднеєм Таварешем, повідомляє The Sun.

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Чинний контракт португальця з клубом розрахований до літа. Барселона вже домовилась з Лестером – якщо "лиси" не продовжать співпрацю з 19-річним талантом, то саме каталонці будуть пріоритетним варіантом для Сіднея.

Тавареш виступає за молодіжку Лестера, він є двоюрідним братом легенди Манчестер Юнайтед Нані.

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