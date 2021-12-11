Аднан Янузай был настроен продлить контракт с Реал Сосьедадом, но впоследствии резко изменил свое мнение, сообщает AS.

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В переговоры между клубом и 26-летним бельгийцем вмешалась Барселона, которая хотела бесплатно усилиться форвардом. Действующий контракт Аднана с Сосьедадом рассчитан до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Янузай провел 16 матчей, в которых отличился только одним голом.

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