Барселона нацелилась на форварда Реал Сосьедада
18:37 - Читати українською
Нападающий Аднан Янузай заинтересовал каталонский клуб.
Аднан Янузай был настроен продлить контракт с Реал Сосьедадом, но впоследствии резко изменил свое мнение, сообщает AS.
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В переговоры между клубом и 26-летним бельгийцем вмешалась Барселона, которая хотела бесплатно усилиться форвардом. Действующий контракт Аднана с Сосьедадом рассчитан до лета 2022-го.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Янузай провел 16 матчей, в которых отличился только одним голом.
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