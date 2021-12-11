Форвард помог родному Пеньяролю завоевать чемпионство (8 декабря состоялся финал) и хочет сделать следующий карьерный шаг.

"Просто посмеялся над этим": Яремчук ответил на слухи об интересе Барселоны

По информации Mundo Deportivo, Агустин Альварес стал трансферной целью Барселоны. В каталонском клубе считают, что стоит сделать ставку на молодых футболистов и 20-летний уругваец именно из таких. Сумма трансфера может составить около 12 млн евро.

Следует заметить, что Барселоне придется выиграть жесткую конкуренцию за форварда, который уже играет за сборную Уругвая (4 матча, 1 гол). На Альвареса претендуют Реал, Интер, Аякс и ряд других клубов. В прошлом сезоне Агустин сыграл за Пеньяроль 40 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 5 ассистов.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій