Барселона націлилась на форварда Реал Сосьєдада
18:30 - Читать на русском
Нападник Аднан Янузай зацікавив каталонський клуб.
Аднан Янузай був налаштований продовжити контракт з Реал Сосьєдадом, але згодом різко змінив свою думку, повідомляє AS.
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У перемовини між клубом та 26-річним бельгійцем втрутилась Барселона, яка хотіла б безкоштовно підсилитись форвардом. Чинний контракт Аднана з Сосьєдадом розрахований до літа 2022-го.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Янузай провів 16 матчів, в яких відзначився лише одним голом.
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