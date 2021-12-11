Аднан Янузай був налаштований продовжити контракт з Реал Сосьєдадом, але згодом різко змінив свою думку, повідомляє AS.

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У перемовини між клубом та 26-річним бельгійцем втрутилась Барселона, яка хотіла б безкоштовно підсилитись форвардом. Чинний контракт Аднана з Сосьєдадом розрахований до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Янузай провів 16 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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