Каталонский клуб уже готовится к следующей кампании, хотя нынешняя только стартовала.

До официальной презентации еще девять месяцев, но как обычно первые фото новой формы уже попали в сеть.

Новичок Барселоны посягнул на место Месси на Камп Ноу

Компания Nike, которая одевает Барселону, разработала для команды революционный дизайн основной формы на сезон 2022/23. Издание Sport.es назвало ее даже "шокирующей". Полосы на футболке будут тонкими, а рядом с красным будут использованы два оттенка синего, а не один.

Отмечается, что источником вдохновения для дизайнеров стали Олимпийские игры, которые принимала столица Каталонии в 1992-м. В следующем году будет 30-летний юбилей этого события.

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