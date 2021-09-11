Каталонський клуб вже готується до наступної кампанії, хоча нинішня лише розпочалася.

До офіційної презентації ще дев'ять місяців, але традиційно перші фото нової форми вже потрапили в мережу.

Новачок Барселони зазіхнув на місце Мессі на Камп Ноу

Компанія Nike, яка одягає Барселону, розробила для команди революційний дизайн основної форми на сезон 2022/23. Видання Sport.es назвало її навіть "шокуючою". Смуги на футболці будуть тонкими, а поруч із червоним будуть використані два відтінки синього, а не один.

Зазначається, що джерелом натхнення для дизайнерів стали Олімпійські ігри, які приймала столиця Каталонії у 1992-му. Наступного року буде 30-річний ювілей цієї події.

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