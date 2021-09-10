Лестер – Манчестер Сіті

11 вересня, 17:00. Лестер, Кінг Пауер

Манчестер Сіті розпочав сезон поразкою в Суперкубку Англії від Лестера. На старті минулого чемпіонату "містяни" також програли Лестеру (ще й ганебно – 2:5). Мотивації для реваншу достатньо. Після несподіваного програшу Тоттенхему в першому турі Ман Сіті стер з лиця землі Норвіч і Арсенал. Якщо хтось встиг засумніватися в тому, що Гвардіола – головний претендент на чемпіонство, настав час повертати корону на його голову. Олександр Зінченко навряд чи вийде в стартовому складі Сіті, адже тільки позавчора провів повний матч за збірну. Менді недоступний, але ж є Канселу, в якого важко виграти конкуренцію.

Манчестер Сіті зіткнувся з катастрофою на позиції голкіпера – ворота доведеться довірити "дідусю"

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

11 вересня, 17:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Повернення Роналду на Олд Траффорд! Сульшер анонсував, що португалець точно з'явиться в суботу на полі. Цю історичну подію не можна пропустити. Ми не лише побачимо реакцію трибун, а й отримаємо перші відповіді на суто футбольні запитання – як МЮ планує використовувати Роналду. Кріш повен ентузіазму оформити гучний камбек на Туманний Альбіон. Він навіть дискваліфікувався на останній матч збірної, щоб швидше зіграти за Юнайтед. "Дияволи" на початку сезону не дуже переконливі – після розгрому авантюрного Лідса були два складні матчі з середняками.

РБ Лейпциг – Баварія

11 вересня, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Зустріч чемпіона та віцечемпіона Німеччини. Баварія у міжсезоння переманила трьох головних зірок Лейпцига: тренера Нагельсманна, капітана Забітцера та захисника Упамекано. Після такого "биків" списали з боротьби за титул. Команда не стала на порядок слабшою, але двічі програла в трьох стартових турах і порадувала скептиків. Баварія, попри зміну тренера, також не сильно відрізняється від минулорічного зразка. Нагельсманн поступово додає власні ідеї до футболу Фліка. Фаворит зустрічі очевидний. Баварія перед матчем отримала хороші новини з лазарету: Мюллєр, Упамекано, Павар, Ернандес і Девіс встигли відновитися.

Наполі – Ювентус

11 вересня, 19:00. Неаполь, Стадіон імені Марадони

Телетрансляція на MEGOGO

Ювентус за перші два тури Серії А набрав одне очко. Ні перемог, ні якісної гри – в Аллегрі непочатий край роботи. Жахливий старт туринців наклався на прекрасні результати всіх конкурентів, серед яких і Наполі. Спаллетті провів хорошу передсезонку, а потім вдало почав чемпіонат. Однак є нюанс – Лучано катастрофічно грає проти Ювентуса (одна перемога над "б'янконері" за 24 матчі Серії А!) У неаполітанців шанси на успіх все одно солідні, адже Юве їде на битву без всіх південноамериканців. Натомість сам Наполі успішно оскаржив дискваліфікацію Осімхена.

Аталанта – Фіорентина

11 вересня, 21:45. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на MEGOGO

Руслан Маліновський не знайшов спільну мову з новим наставником збірної України, майже не грав під час міжнародної паузи та достроково повернувся в клуб. В Аталанті він зараз основний, тому чекаємо його в основі на гру з Фіорентиною. Маліновський повинен вийти на поле, навіть попри неоптимальні фізичні кондиції, адже колумбійські конкуренти мають ще більші проблеми зі здоров'ям. Результати Аталанти в дебюті сезону досить дивні: поганий матч з Торіно бергамаски незаслужено виграли, а хороший матч з Болоньєю – ні.

Мілан – Лаціо

12 вересня, 19:00. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на MEGOGO

Група з 5 лідерів Серії А після цього вікенду неодмінно скоротиться. Щонайменше відпаде хтось після поєдинку Мілана та Лаціо. Обидві команди розпочали кампанію з двох перемог. У грі римлян вже помітна робота Саррі – коуч досить швидко доніс до футболістів свої принципи, і механізм запрацював. Мілан на відміну від конкурентів не змінював влітку тренера. Регресу після втрат Доннарумми та Чалханоглу не спостерігається, а Жиру відразу вписався в команду. Є надії на ще один якісний сезон від "россонері".

Реал – Сельта

12 вересня, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO

Реал повертається на Сантьяго Бернабеу. 18 місяців мадридці не грали на основному стадіоні, де проводилася реконструкція. Роботи ще не завершено, але королівський клуб готовий прийняти 30 тисяч вболівальників. Повернення може стати тріумфальним, адже в суперниках Сельта. Галісійці в минулому сезоні показували класний футбол, але в перших матчах нового чемпіонату забуксували (одне очко в трьох турах). Фаворитизм Реала не піддається жодним сумнівам. Андрій Лунін поборов коронавірус і знову тренується з командою, але на поле без форс-мажорів не вийде.