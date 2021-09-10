Новоиспеченный форвард "сине-гранатовых" Люк де Йонг, кажется, очень уверенно чувствует себя в Барселоне.

31-летний нападающий выбрал место в раздевалке, ранее принадлежавшее легенде клуба Лионелю Месси, сообщает Diario Sport.

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Соответственно, Люк, который будет выступать под 17-м номером, будет сидеть между форвардом Серхио Агуэро и голкипером Марк-Андре Тер Штегеном. До Месси и де Йонга этот шкаф использовали, в частности, Рюштю Речбер, Франк де Бур и Хосе Мари Бакеро.

Напомним, Барса арендовала Люка у Севильи на сезон с правом выкупа. В прошлом сезоне нападающий провел 48 матчей, записав в свой актив 9 голов и ассист.

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