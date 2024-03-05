Несмотря на то, что тренерский штаб "блаугранас" заботился об испанце, он получил очередное повреждение. Педри может не сыграть до конца сезона.

Барселона рискует потерять лидера до конца сезона

Как информирует AS, руководство Барселоны обеспокоено состоянием Педри, поскольку рассчитывали, что он будет центром проекта. Впрочем, за последние три сезона он едва смог сыграть в 50% матчей. Клуб осознает, что такая ситуация не может продолжаться вечно. Сейчас рассматриваются все сценарии и ни один не исключается, даже возможная продажа 21-летнего игрока летом.

Напомним, Педри выступает за Барселону с 2020 года. В общем испанец сыграл за "кулес" в 133 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Гол Яремчука помог Валенсии остановить Мадрид – Лунин снова спасал, судья украл победный гол Реала на последней секунде