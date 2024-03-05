Испанец получил повреждение в матче против Атлетика (0:0) в 27 туре Ла Лиги. Тесты показали, что у Педри разрыв прямой мышцы бедра правой ноги.

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Ранее сообщалось, что полузащитнику понадобится около 5-6 недель, чтобы полностью восстановиться после травмы. Впрочем, по информации El Chiringuito TV, нет гарантий, что Педри еще раз появится на поле в этом сезоне. Для испанца это третья травма в сезоне 2023/24. Из-за различных повреждений он пропустил около 100 дней.

Педри в текущем сезоне сыграл за Барселону 24 матча во всех турнирах. В активе 21-летнего игрока два гола и четыре результативные передачи.

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