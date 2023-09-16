У Джейдона Санчо есть будущее, даже если таки придется покинуть Олд Траффорд.

Барселона внимательно следит за ситуацией 23-летнего вингера в Манчестер Юнайтед, утверждает Sport.es.

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Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг обвинил Санчо в плохой работе на тренировках и отстранил от первой команды. Вероятно, полузащитник больше не наденет футболку МЮ. Барселона испытывает проблемы с левым флангом атаки и может приютить у себя англичанина.

Напомним, в 2021-м МЮ выложил Боруссии Д за Санчо 85 миллионов евро. Хавбек отблагодарил 12 голами и 6 ассистами в 82 матчах.

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