Барселона пильно стежить за ситуацією 23-річного вінгера в Манчестер Юнайтед, стверджує Sport.es.

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Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг звинуватив Санчо у поганій роботі на тренуваннях і відсторонив від першої команди. Ймовірно, півзахисник більше не одягне футболку МЮ. Барселона має проблеми з лівим флангом атаки і може прихистити у себе англійця.

Нагадаємо, у 2021-му МЮ виклав Борусії Д за Санчо 85 мільйонів євро. Хавбек віддячив 12 голами і 6 асистами у 82 матчах.

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