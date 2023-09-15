Гвардиола пытался украсть будущее Барселоны – между каталонцами и Ман Сити произошел раскол
Барселона рисковала потерять главную надежду среди своих воспитанников.
Манчестер Сити предпринимал попытки переманить форварда Ламина Ямала, утверждают журналисты Marca.
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16-летний игрок действительно был близок к переходу в команду Гвардиолы, однако все же сохранил верность Барселоне. Каталонцам действия чемпионов Англии совсем не понравились. Отношения между клубами ухудшились, хотя раньше они часто проводили трансферы между собой.
Добавим, что в нынешнем сезоне Ямал начал регулярно выступать за первую команду Барсы и успел оформить гол+ассист. "Кулес" надеются быстро продлить контракт таланта, прописав немалую клаусулу.
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